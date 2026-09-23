«Он пешком пришел к Татьяне, отказавшись взять деньги»: Успенская рассказала об отсутствии финансов у жениха дочери

36-летняя Татьяна Успенская (Плаксина) обручилась с искусствоведом Артемом Москвиным, который моложе ее на 12 лет. Дочь певицы неразлучна с возлюбленным, а молодой человек активно включился в ее творческую жизнь, пишет VOICE.

Накануне Артем устроил для возлюбленной квартирник в квартире Людмилы Гурченко и взялся продвигать ее выступления. По ее словам, он делает это без всякой корысти.

72-летняяя певица Любовь Успенская рассказала, что Артем — 22-летний студент МГУ из простой семьи. По ее словам, он не может похвастаться достатком, и временами ему приходится туго с финансами, но при этом он сам оплачивает обучение в престижном вузе.

Успенская с гордостью рассказала о случае, когда у Москвина не было денег даже на такси, и он пешком пришел к Татьяне, отказавшись взять у нее деньги.

Артем подтвердил слова будущей тещи, объяснив, что у него специфический бизнес, а сезон продаж в искусстве начинается с сентября, поэтому до этого месяца он ходил к Татьяне пешком.

«Собственно, до этого месяца я ходил до Тани пешком, потому что надо было дойти. Я хочу ее видеть. Когда нет денег — так легко. Потому что не надо ни о чем думать», — рассказал он.

Плаксина провела детство и юность в США, училась в престижных заведениях и сейчас живет в просторном доме с дорогим интерьером. При этом она настаивает, что материальные вопросы для нее вторичны.

Ранее сообщалось, что жених дочери Любови Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире.