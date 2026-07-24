Экс-солист MBAND Анатолий Цой сыграл свадьбу в стиле «Великого Гэтсби»

36-летний бывший участник бойз-бенда MBAND Анатолий Цой перестал скрывать главное событие в своей жизни. Артист обвенчался со своей избранницей и сыграл свадьбу, сообщает StarHit. Торжество прошло в стиле «Великого Гэтсби» — с размахом, но в узком кругу самых близких людей. Праздник состоялся в Казахстане.

Информация о торжестве появилась благодаря блогеру-миллионнику Дане Есеевой, которая была приглашена на него. Она опубликовала в соцсетях фото и видео с мероприятия. Пользователи Сети начали поздравлять артиста и строить догадки о его избраннице.

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Сам Цой традиционно оберегает личную жизнь и не подтверждает информацию о жене. Однако комментаторы утверждают, что его избранницу зовут Ольга Ким, и пара состоит в отношениях с 2010 года. За это время у них родилось трое детей. Несмотря на долгую совместную жизнь, только сейчас они решили пройти обряд венчания и официально закрепить свой союз перед Богом и близкими.

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