Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения
REGIONS: Подмосковье отпразднует 97-летие рыцарскими боями, автошоу и концертами
Фото: [Медиасток.рф]
Первое воскресенье октября Подмосковье традиционно встречает масштабными гуляниями в честь своего 97-летия. В этом году праздничные активности программы «Осенняя классика» охватят 74 парка, усадьбы и этнокомплекса региона. Гостей ждут рыцарские поединки, гастрономические рекорды, звонарские квесты, шоу автозвука и бесплатные визиты в знаменитые музеи-заповедники. Подробное расписание опубликовала редакция REGIONS.
Суббота, 3 октября: рыцари, колокола и гигантское блюдо
- Кулинарный рекорд в Люберцах (11:00–20:00, 0+): В Наташинском парке закипит «Золотой картофель». Десять кулинарных бригад сойдутся в поединке, чтобы приготовить самое объемное картофельное блюдо в стране. На площадке развернутся фермерская ярмарка, дегустации и народные танцы. (г. Люберцы, Наташинский парк)
- Звонарский фестиваль в Жуковском (12:00–18:00, 0+): Городской парк заполнит традиционный колокольный перезвон. В программе: квест «Путь звонаря», мастер-классы по карильону, луковый тир, полевая кухня и отливка памятного колокола в прямом эфире. (г. Жуковский, Парк культуры и отдыха)
- Рыцарский турнир XVI века в Гребнево (12:00–18:00, 6+): В усадьбе сойдутся конные и пешие воины в аутентичных латах. Зрители увидят бескомпромиссные сшибки на копьях, рукопашные схватки и выставочные доспехи из приватной коллекции. (г. о. Щелково, д. Гребнево)
- Праздничный концерт в Серпухове (12:00–14:00, 6+): ДК «Россия» соберет вокальные и хореографические коллективы округа с эстрадными и фольклорными номерами. (г. Серпухов, ДК «Россия»)
- Пушкинские сказки и мыльные пузыри в Мытищах (12:00–15:30, 0+): В Парке Мира запустят дымовые пузыри-гиганты, проведут театральные перформансы, семейный пленэр и открытый микрофон для чтецов. (г. Мытищи, Парк Мира)
- Чай у самовара и физика в Дубне (15:00–18:00, 0+): В Парке семейного отдыха обещают чаепитие, творческие квесты, мастер-классы по осенним панно и неформальное общение с исследователями из ОИЯИ. (г. Дубна, Парк семейного отдыха)
- Классика и джаз в Горках Ленинских (17:00–18:00, 12+): Виртуоз Олег Карагуров исполнит клавирные шедевры Баха, Рахманинова, Шопена и джазовые импровизации. (пос. Горки Ленинские, НКЦ «Музей В. И. Ленина», необходима предварительная запись)
Оба выходных, 3 и 4 октября: автомобили, шарлотки и древняя Русь
- Финал автозвука в Гребнево (10:00–20:00, 6+): Кубок EMMA 2026 соберет фанатов тюнинга. Историческую усадьбу сотрясут дуэли мощных аудиосистем и дефиле уникальных кастом-каров. (г. о. Щелково, д. Гребнево)
- «Кленовые выходные» в Архангельском (11:00–20:00, 0+): Княжеская усадьба встретит гостей фудкортом, световыми инсталляциями в аллеях и чтением сказок. (г. Красногорск, музей-заповедник «Архангельское»; семьи, принесшие домашнюю шарлотку, проходят бесплатно)
- Иммерсивный эпос под Сергиевым Посадом (11:00–19:00, 0+): В этнопарке «Кочевник» воссоздадут Русь XIV века: с монашеской обителью, ремесленными рядами и реконструкцией поединка Пересвета с Челубеем. (Сергиево-Посадский г. о., с. Морозово)
- Бесплатный вход в главные музеи Подмосковья (6+): Акция «Музейные выходные» позволит без оплаты за билет осмотреть экспозиции «Нового Иерусалима», «Мелихова», «Муранова», «Зарайского Кремля» и Музея Чайковского в Клину (экскурсоводы оплачиваются отдельно).
Воскресенье, 4 октября: творчество и танцы
- Ярмарка и дискотека в Раменском (12:00–19:00, 0+): Городской парк встретит посетителей арт-зонами, прикладными мастер-классами, живой музыкой и вечерней танцевальной программой. (г. Раменское, городской парк)
На все события, кроме концерта в Горках Ленинских, вход свободный.