Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

Кулинарный рекорд в Люберцах (11:00–20:00, 0+): В Наташинском парке закипит «Золотой картофель». Десять кулинарных бригад сойдутся в поединке, чтобы приготовить самое объемное картофельное блюдо в стране. На площадке развернутся фермерская ярмарка, дегустации и народные танцы. (г. Люберцы, Наташинский парк)

Звонарский фестиваль в Жуковском (12:00–18:00, 0+): Городской парк заполнит традиционный колокольный перезвон. В программе: квест «Путь звонаря», мастер-классы по карильону, луковый тир, полевая кухня и отливка памятного колокола в прямом эфире. (г. Жуковский, Парк культуры и отдыха)

Рыцарский турнир XVI века в Гребнево (12:00–18:00, 6+): В усадьбе сойдутся конные и пешие воины в аутентичных латах. Зрители увидят бескомпромиссные сшибки на копьях, рукопашные схватки и выставочные доспехи из приватной коллекции. (г. о. Щелково, д. Гребнево)

Праздничный концерт в Серпухове (12:00–14:00, 6+): ДК «Россия» соберет вокальные и хореографические коллективы округа с эстрадными и фольклорными номерами. (г. Серпухов, ДК «Россия»)

Пушкинские сказки и мыльные пузыри в Мытищах (12:00–15:30, 0+): В Парке Мира запустят дымовые пузыри-гиганты, проведут театральные перформансы, семейный пленэр и открытый микрофон для чтецов. (г. Мытищи, Парк Мира)

Чай у самовара и физика в Дубне (15:00–18:00, 0+): В Парке семейного отдыха обещают чаепитие, творческие квесты, мастер-классы по осенним панно и неформальное общение с исследователями из ОИЯИ. (г. Дубна, Парк семейного отдыха)