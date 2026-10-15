Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм
Super: Водонаева поделилась фотографией, на которой мама надела ее же костюм
Фото: [соцсети]
44-летняя бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась в социальных сетях новым снимком, который вызвал бурную реакцию поклонников, передает Super.
Телеведущая опубликовала фотографию своей 65-летней мамы Ларисы, которая примерила ее бежевый трикотажный костюм с акцентными пуховыми вставками на рукавах.
Фото: [соцсети]
«Мама у меня отжала костюм», — отметила Алена.
Также она подчеркнула, что у них с матерью практически одинаковое телосложение, поэтому вещь сидит на обеих идеально.
Алена не впервые говорит о своей маме с восхищением. По словам телеведущей, Лариса всегда была для нее примером женственности и элегантности. Она следила за собой, поддерживала физическую форму и прививала дочери вкус. Водонаева признается, что именно мама научила ее заботиться о себе и выглядеть достойно в любом возрасте.
Поклонники также оценили снимок. Многие отметили, что 65-летняя женщина выглядит потрясающе и легко даст фору молодым. Некоторые сравнили фигуры матери и дочери, заметив, что Алена унаследовала стройность и умение подать себя.
Ранее Алена Водонаева высказалась об откровения Оксаны Самойловой в интервью Ксении Собчак.