Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм

Телеведущая опубликовала фотографию своей 65-летней мамы Ларисы, которая примерила ее бежевый трикотажный костюм с акцентными пуховыми вставками на рукавах.

Фото: [ соцсети ]

«Мама у меня отжала костюм», — отметила Алена.

Также она подчеркнула, что у них с матерью практически одинаковое телосложение, поэтому вещь сидит на обеих идеально.

Алена не впервые говорит о своей маме с восхищением. По словам телеведущей, Лариса всегда была для нее примером женственности и элегантности. Она следила за собой, поддерживала физическую форму и прививала дочери вкус. Водонаева признается, что именно мама научила ее заботиться о себе и выглядеть достойно в любом возрасте.

Поклонники также оценили снимок. Многие отметили, что 65-летняя женщина выглядит потрясающе и легко даст фору молодым. Некоторые сравнили фигуры матери и дочери, заметив, что Алена унаследовала стройность и умение подать себя.

Ранее Алена Водонаева высказалась об откровения Оксаны Самойловой в интервью Ксении Собчак.