Алферова считает, что красота помогает справляться с тяжелыми мыслями

52-летняя актриса Ксения Алферова поблагодарила поклонников за теплый прием после своего поэтического вечера, пишет Super. Она опубликовала снимок с цветами, которые получила от зрителей, и поделилась личными размышлениями о жизни и трудностях.

Ксения призналась, что считает жизнь удивительной, несмотря на ее «полосатость». По мнению Алферовой, испытания — важная часть человеческого пути. Она рассказала, что иногда сталкивается с мыслями о собственной ненужности и неудачах. Алферова заявила, что, переключая внимание на красоту, доброе слово или взгляд, можно облегчить свое.

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«И все, легче дышать становится, и улыбка разглаживает недовольные морщины и распрямляет тебе плечи… Просто нужно оглядеться, а не упираться взглядом в темный угол! Обнимаю», — отметила актриса.

В начале 2026-го года стало известно, что Алферова развелась с 48-летним актером Егором Бероевым. Оказалось, что пара официально рассталась в мае 2025-го года после более чес 20 лет брака. Позже выяснилось, что Бероев женился на 21-летней балерине и актрисе Анне Панкратовой.

Ранее жена Егора Бероева подогрела слухи о беременности, появившись в свободном платье.