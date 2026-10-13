«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе
Teleprogramma.org: стилист Успенской обвинил ее в том, что она бросила команду
Фото: [соцсети]
Стилист 72-летней Любови Успенской Алим Сакалов публично обвинил артистку в том, что она оставила свою команду без поддержки после отмены концерта в Саратове, пишет Teleprogramma.org.
По словам Сакалова, музыканты и технические сотрудники почти сутки — с 21:00 до 14:00 следующего дня — провели в аэропорту, ожидая вылета. Людям пришлось лежать на полу. Сам стилист в итоге купил билет домой за собственные деньги.
В своем блоге стилист сравнил отношение Успенской к коллективу с тем, как люди бросают бездомных собак и объявил о прекращении сотрудничества с певицей.
«На этой ноте наше сотрудничество закрыто. Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове. И никто даже не извинился», — сказал он.
При этом организаторов тура Сакалов, наоборот, похвалил, назвав их одними из лучших в стране. По его мнению, их отношение к команде сильно отличалось от поведения самой артистки.
Сакалов также рассказал о личных последствиях плотного гастрольного графика. Из-за постоянных переездов и отсутствия нормального питания он похудел с 73,5 кг до 69,1.
Ранее Любовь Успенская высказалась об отмене собственных концертов в России.