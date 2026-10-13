«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

Стилист 72-летней Любови Успенской Алим Сакалов публично обвинил артистку в том, что она оставила свою команду без поддержки после отмены концерта в Саратове, пишет Teleprogramma.org.

По словам Сакалова, музыканты и технические сотрудники почти сутки — с 21:00 до 14:00 следующего дня — провели в аэропорту, ожидая вылета. Людям пришлось лежать на полу. Сам стилист в итоге купил билет домой за собственные деньги.

В своем блоге стилист сравнил отношение Успенской к коллективу с тем, как люди бросают бездомных собак и объявил о прекращении сотрудничества с певицей.