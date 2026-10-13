«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

Teleprogramma.org: стилист Успенской обвинил ее в том, что она бросила команду

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Стилист 72-летней Любови Успенской Алим Сакалов публично обвинил артистку в том, что она оставила свою команду без поддержки после отмены концерта в Саратове, пишет Teleprogramma.org.

По словам Сакалова, музыканты и технические сотрудники почти сутки — с 21:00 до 14:00 следующего дня — провели в аэропорту, ожидая вылета. Людям пришлось лежать на полу. Сам стилист в итоге купил билет домой за собственные деньги.

В своем блоге стилист сравнил отношение Успенской к коллективу с тем, как люди бросают бездомных собак и объявил о прекращении сотрудничества с певицей.

«На этой ноте наше сотрудничество закрыто. Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове. И никто даже не извинился», — сказал он.

При этом организаторов тура Сакалов, наоборот, похвалил, назвав их одними из лучших в стране. По его мнению, их отношение к команде сильно отличалось от поведения самой артистки.

Сакалов также рассказал о личных последствиях плотного гастрольного графика. Из-за постоянных переездов и отсутствия нормального питания он похудел с 73,5 кг до 69,1.

Ранее Любовь Успенская высказалась об отмене собственных концертов в России.

Актуально

Читайте также

Сергея Соседова проводили в последний путь в Москве: как прощались с музыкальным критиком

Сергея Соседова проводили в последний путь в Москве: как прощались с музыкальным критиком

Умерла Индра Брике, сыгравшая с Юлией Пересильд в военной драме «Холодное танго»

Умерла Индра Брике, сыгравшая с Юлией Пересильд в военной драме «Холодное танго»

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале

Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале

Лерчек призналась, что не может ходить из-за сильных болей

Лерчек призналась, что не может ходить из-за сильных болей

«Я сделала все, что могла»: Самойлова вышла на связь после скандального интервью у Собчак

«Я сделала все, что могла»: Самойлова вышла на связь после скандального интервью у Собчак

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

40-летняя Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика

40-летняя Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика

Десятая жена Бари Алибасова — младшего заявила, что он не возвращает их дочь домой

Десятая жена Бари Алибасова — младшего заявила, что он не возвращает их дочь домой

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

Спортшколы Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Спорт в школе — вместе к победам!»

Спортшколы Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Спорт в школе — вместе к победам!»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное