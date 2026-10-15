Модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности

People: Хейли Бибер заподозрили в беременности после снимков в Лос-Анджелесе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Недавно в Лос-Анджелесе 29-летняя модель Хейли Бибер, жена известного 32-летнего певца Джастина Бибера, попала в объективы фотографов. Снимки были сделаны во время обычной прогулки. Их опубликовал журнал People. На них видно, что у Хейли округлился живот.

На прогулку Хейли вышла в обтягивающей майке, объемной кофте и коротких штанах с низкой посадкой. Именно живот, который стал заметен, и привлек внимание. Сама Бибер пока никак не реагирует на эти домыслы. Ее представители также не дают комментариев.

В 2024 году у Хейли и Джастина родился сын. С того момента модель старается не делиться подробностями своей семейной жизни и редко рассказывает о ребенке.

Ранее сообщалось, что российскую актрису Анастасию Макееву заподозрили в беременности из-за нового видео в соцсетях.

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