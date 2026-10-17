Софико Кардава считает прыжок Лазарева через стену правильным

26-летняя финалистка пятого сезона программы «Ну-ка, все вместе!» Софико Кардава, которая теперь входит в состав членов жюри проекта, высказалась о нашумевшем поступке 43-летнего певца Сергея Лазарева, пишет StarHit.

Софико стала свидетелем того, как Лазарев перепрыгнул через стену, разделявшую участников и жюри, и нажал кнопку за фониатра Льва Рудина. В результате конкурсантка Арпи Абкарян получила высшую оценку — 100 баллов.

Кадр с прыжком Лазарева быстро разлетелся по Сети и набрал тысячи просмотров. Зрители до сих пор спорят, был ли оправдан такой поступок.

«Стало действительно страшно за здоровье Сергея, а позже и за Льва, так как конфликт вспыхнул очень серьезный», — отметила певица.

Напомним, что в конце 2024 года Лазарев покинул программу из-за эмоционального выгорания. Но уже весной 2025 года он вернулся в проект.

Ранее поклонники Сергея Лазарева пожаловались на проблемы со зрением после концерта.