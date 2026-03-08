Американская пара разбила головы на турнире в Варшаве, пока россияне брали золото

Профессиональный спорт невозможен без риска, но иногда даже рядовой турнир оборачивается настоящим кошмаром. Как пишет «Советский спорт» , в 2021 году в Варшаве проходил турнир серии «Челленджер», куда российская делегация привезла мощный состав: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Российские пары уверенно занимали три первых места после короткой программы. Однако триумф соотечественников оказался омрачен жутким инцидентом с американским дуэтом.

Американцы Челси Лю и Дэнни О'Ши шли на пятом месте, но сохраняли шансы на медали. Для этого нужно было безупречно откатать произвольную. Все пошло не по плану в момент сложной поддержки: партнер двигался спиной вперед, потерял равновесие и рухнул на лед, увлекая за собой Челси. Дэнни влетел затылком в покрытие и получил глубокое рассечение. С его напарницей ситуация оказалась куда серьезнее — падение с высоты лишило девушку сознания. Челси осталась неподвижно лежать на льду.

Спустя несколько долгих секунд пара все же смогла подняться и под присмотром медиков покинуть арену. Однако, как позже выяснилось, Лю потеряла сознание уже в руках врачей.

«Челси Лю потеряла сознание, у нее проблемы с давлением, вероятно, сотрясение мозга. Состояние О'Ши чуть лучше, но врачам пришлось наложить на его голову швы, он сильно рассёк затылок», — писала польская журналистка Агнешка Мусиал в соцсетях.

Конечно, причинами падения могли стать обычная неудача или усталость. Но фигуристы, выступавшие в сильнейшей разминке, столкнулись с еще одним обстоятельством — нелепым решением организаторов. Соревнования начались ближе к полуночи.

Российские спортсмены тоже заметили странный тайминг и даже обыграли его с юмором. В зоне «kiss and cry» перед объявлением оценок Тарасова и Морозов вместе с тренерами Сергеем Дудаковым и Максимом Траньковым легли друг другу на плечи и притворились спящими, намекая, что на часах уже далеко за полночь. Наш дуэт в итоге завоевал золото, а спустя несколько месяцев на Олимпиаде-2022 в Пекине добавил в коллекцию серебро.

Судьбы американских фигуристов сложились по-разному. Из-за диагностированных сотрясений пара снялась с чемпионата США-2022 и вскоре распалась. Челси Лю взяла паузу на восемь месяцев и думала о завершении карьеры, но все же вернулась в спорт. Сейчас она выступает с новым партнером Райаном Бедардом. Дэнни О'Ши повезло больше: в 2024-м он стал чемпионом США в паре с Элли Кам, а на недавней Олимпиаде-2026 в Италии завоевал золото в командном первенстве.

