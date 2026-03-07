«Пытали и все запрещали»: Тарасова пожаловалась на издевательства над Гуменником на ОИ в Италии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Metaratings не сдержала эмоций после выступления Петра Гуменника в финале Гран-при России. Легендарный наставник заявила, что фигурист подвергся настоящим издевательствам на недавней Олимпиаде в Италии, и иными словами происходящее там назвать просто нельзя.

В интервью Тарасова рассказала, через что пришлось пройти спортсмену, чтобы выйти на олимпийский лед. По ее словам, молодого человека пытали, над ним издевались и запрещали буквально все. Вернувшись домой, Гуменник не опустил руки, а продолжил работать, чем заслужил отдельную благодарность от прославленного тренера.

«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и всt запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать», — заявила Тарасова.

Слова наставницы прозвучали сразу после триумфа Гуменника на отечественном льду. Седьмого марта фигурист блестяще откатал короткую программу и захватил лидерство в финале Гран-при России, доказав, что несмотря на все препятствия, продолжает бороться за высшие награды.

Напомним, что российские фигуристы столкнулись с беспрецедентными ограничениями на международной арене. Некоторым одиночникам, включая Гуменника, удалось получить нейтральный статус, однако танцевальные дуэты и спортивные пары оказались не допущены до отборочных турниров Олимпийских игр. В числе тех, кто не смог побороться за путевки в Италию, оказались чемпионы страны Александра Степанова с Иваном Букиным и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.

