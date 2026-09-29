«Я всем сердцем с Оксаной»: Айза поддержала бывшую жену Джигана после откровенного интервью

VOICE: Айза заявила, что Оксана Самойлова рисковала жизнью рядом с Джиганом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя звезда соцсетей и бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза высказалась о скандале между Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), передает VOICE. По словам Айзы, Оксана рисковала жизнью в браке с рэпером.

Джиган уехал лечиться в израильский реабилитационный центр после того, как в начале июля устроил стрельбу в своем подмосковном доме в присутствии детей. Сейчас они находятся в безопасности с мамой.

Айза считает, что пример Самойловой может стать поводом для перемен, которые помогут защитить женщин и детей от семейных абьюзеров и тиранов.

«Это большой подвиг. Я всем сердцем с Оксаной. Я очень ее люблю и уважаю. Все мои молитвы о ней, о ее семье, о ее детях. Я верю, что закон о домашнем насилии будет принят в Российской Федерации», — отметила Айза.

Айза шесть лет была в браке с рэпером Гуфом, у которого тоже были проблемы с запрещенными веществами. Она подчеркнула, что в подобных отношениях жить очень сложно. Блогерша призвала поставить себя на место женщин, переживающих подобный ужас.

Накануне Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Оксаны Самойловой.

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