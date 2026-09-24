«Она защищалась»: мать гримера Бенграф требует переквалифицировать дело на самооборону

Мать Евгении Бенграф, обвиняемой в убийстве мужа, считает, что дело дочери нужно переквалифицировать с убийства на самооборону. Об этом Ольга Сучкова заявила в комментарии РИА Новости.

Напомним, тела 23-летнего гримера театра «ФЭСТ» Евгении и 28-летнего актера Владислава Бенграфа с колото-резаными ранами нашли в квартире в Мытищах в апреле 2026 года.

Сейчас суд рассматривает два уголовных дела — в отношении каждого из супругов по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Их обвиняют в убийстве друг друга во время ссоры. Ранее суд ставил вопрос о прекращении дел из-за смерти обвиняемых, но представители обеих сторон выступили против.

По словам матери Евгении, у ее дочери не было намерения убивать мужа, она лишь защищалась.

«Я хочу изменения статьи на самооборону. Она защищала себя, как могла. Ее заперли, начали бить, а потом резать», — сказала она.

По информации следствия, ссора между Евгенией и Владиславом произошла после того, как девушка отправила мужу сообщение о разводе. Мать погибшей рассказала, что в роковой вечер дочь была дома одна и не ждала супруга.

Более того, известно, что семейный конфликт у Бенграфов назревал с января 2026 года: весной Евгения решила развестись, объясняя это неспособностью мужа обеспечить семью и его эмоциональной нестабильностью. Мать девушка также указала на патологическую ревность со стороны Владислава, который, по ее словам, неоднократно заявлял о намерении свести счеты с жизнью в случае развода.

Согласно материалам дела, Бенграф нанес жене не менее 29 ножевых ранений, а Евгения — не менее 25 ножевых ударов. Соседка в суде рассказывала, что слышала женские крики и звуки борьбы.

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