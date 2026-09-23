Ушел из жизни Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в Якутии. Причиной смерти стал несчастный случай на гастролях — артист неудачно упал с лестницы. Накануне Соседов приехал в якутский город Нерюнгри, где должен был участвовать в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал конкурса был назначен на 25 сентября.

Смерть Соседова подтвердил его коллега Вадим Такменев. Он признался, что команда в шоке, и назвал критика неотъемлемой частью проекта, его сердцем и душой. По словам Такменева, они должны были встретиться в субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона. Соседов очень ждал этой премьеры. Такменев подчеркнул, что весь сезон выйдет в память о нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром и ярком человеке. Это была его последняя съемка, и теперь команда будет вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, проведенные вместе.

Ранее стало известно, что умерла журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной.

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