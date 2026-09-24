«Шок, мурашки по телу»: критик Бабичев отреагировал на смерть Сергея Соседова

NEWS.ru: критик Евгений Бабичев назвал шоком новость о смерти Сергея Соседова

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал шоком новость о смерти журналиста и музыкального критика Сергея Соседова, сообщает NEWS.ru.

Бабичев отметил, что авторский стиль Соседова был узнаваемым, и его будет сложно заменить. Критик сравнил свои ощущения от смерти коллеги с реакцией на уход политика Владимира Жириновского — оба публичных человека отличались эмоциональной манерой высказываний и яркой индивидуальностью.

«Шок, мурашки по телу. Невероятной харизмы человек. У него было свое мнение, и он твердо его отстаивал. Ощущение потери», — сказал он.

Напомним, о смерти музыкального критика Соседова стало известно накануне. Журналист скончался на 59-м году жизни во время гастролей. По предварительной информации, причиной смерти стало падение с лестницы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, каким был Сергей Соседов в работе.

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