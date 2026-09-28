Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Super: актриса Наталия Антонова прокомментировала информацию о разводе с мужем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Звезда российских мелодрам Наталия Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем, пишет Super.

Накануне появилась информация, что 52-летняя актриса разводится с супругом после почти 22 лет совместной жизни. Мужа артистки зовут Николай Семенов, он работает акушером-гинекологом.

«Друзья, пока я играла два спектакля, нас с мужем развели… Спешу сказать, что все в порядке. Спасибо за переживания. Извините, у меня был один развод, много лет назад. Второго не дождетесь», — сказала она.

Первым мужем Антоновой был актер Александр Вершинин: они познакомились на съемках «На заре туманной юности», поженились в 1996 году, а в 1997-м у них родился сын. Брак продлился около пяти лет и распался в 2001-м году.

Со вторым мужем Наталию познакомила сестра. В 2005 году пара поженилась, а в 2016-м обвенчалась. В этом браке родились двое сыновей. Кроме того, у Николая есть еще один сын от предыдущего брака.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд вышла замуж.

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