Лерчек призналась, что не может ходить из-за сильных болей

Teleprogramma.org: онкобольная Лерчек не может ходить из-за сильных болей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

33-летняя блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, испытывает сильные боли, из-за которых не может ходить, пишет Teleprogramma.org.

30 сентября она сообщила подписчикам о госпитализации. 1 октября врачи планируют провести процедуру АРЧ, которая должна помочь справиться с болью. Сейчас Чекалина находится на сильных обезболивающих. Несмотря на тяжелое состояние, блогерша старается держаться и находить поводы для улыбки.

Лерчек перенесла уже девять курсов химиотерапии. У нее выпали волосы, но начали расти новые — более густые, чем прежде, рассказала она.

О тяжелой болезни Чекалиной стало известно в начале марта 2026 года — сразу после рождения четвертого ребенка от 38-летнего аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Врачи обнаружили у Лерчек рак желудка четвертой стадии.

Жених блогерши заявлял, что боли и симптомы начались еще за год до этого — когда Лерчек находилась под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе денег. По словам Луиса, адвокаты просили разрешение на визит к врачу, но следствие и суд отказывали, из-за чего было потеряно драгоценное время.

Ранее рэпер Натан впервые прокомментировал диагноз Валерии Чекалиной.

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