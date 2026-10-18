Андрей Разин официально покинул «Металлург»

rbc: «Металлург» официально расторг контракт с 52-летним Андреем Разиным

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Магнитогорский «Металлург» официально прекратил сотрудничество с главным тренером Андреем Разиным, сообщает РБК. Конфликт, который начался еще в начале октября, завершился расторжением контракта.

6 октября Разина отстранили от работы из-за разногласий с игроками — они касались как игровых вопросов, так и характера взаимодействия внутри команды. На тот момент «Металлург» лидировал в Восточной конференции КХЛ, но начал проигрывать аутсайдерам.

Разин критиковал хоккеистов на пресс-конференциях и сажал некоторых лидеров на скамейку запасных. По словам директора клуба Алексея Жлобы, разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат, из-за чего компромисса достичь не удалось.

После отстранения Разина «Металлург» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Воробьева выиграл все четыре игры и вновь возглавил турнирную таблицу КХЛ.

52-летний Разин возглавлял «Металлург» с 2023 года. В 2024 году команда выиграла Кубок Гагарина, а Разин был признан лучшим тренером сезона. В прошлом сезоне «Металлург» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин может возглавить московское «Динамо».

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