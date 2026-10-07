Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре

Super: 27-летняя Алеся Кафельникова показала фигуру в раздельном купальнике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

27-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре, передает Super.

Девушка позировала в белом бикини, дополнив образ солнцезащитными очками Cartier и собрав волосы в косу.

Фото: [соцсети]

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Фото: [соцсети]

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«Жарче меня только Дубай в июле», — подписала свои фотографии модель.

Кафельникова отдыхает в Сингапуре вместе с дочкой, которая родилась в браке с бизнесменом Георгием Петришиным. На видео, опубликованной моделью, пятилетняя девочка кружится вместе с куклой.

Международная карьера Алеси началась еще в подростковом возрасте. Она сотрудничала с крупными мировыми агентствами, включая Elite, снималась для обложки итальянского Vogue и выходила на подиум в показах люксовых брендов, таких как Burberry.

Кафельникова регулярно работает на неделях моды в Лондоне, Париже и Милане. Помимо модели, Алеся пробует себя в музыке и выпускает собственные треки.

Ранее актриса Янина Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини.

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