В Сети обсуждают фигуру 51-летнего Леонардо Ди Каприо, отдыхавшего на Гавайях

51-летняя звезда «Выжившего» и «Титаника» Леонардо Ди Каприо провел отпуск на Гавайях. Актер отдыхал на пляже и купался в океане, сообщает TMZ. Фотографы нашли Лео и сделали пару снимков. Актера запечатлели в черно-белых плавательных шортах с узором. Фотографии быстро распространились в Сети.

Интернет-юзеры активно комментировали фотографии с Ди Каприо. Внимание привлекли не столько сами кадры, сколько изменения в фигуре актера. В комментариях появились шутки.

«Наконец-то я привлекательнее Леонардо Ди Каприо!» — написал один из пользователей.

Другой пошутил, что теперь сможет говорить девушкам, будто у него фигура такая же, как у настоящего голливудского актера.

Ранее 40-летняя голливудская актриса Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика.