Звезда «Эйфории» Суини и секс-символ Голливуда Монро оказались родственницами

Согласно исследованию генеалогической платформы MyHeritage, актрисы являются девятиюродными сестрами с разницей в одно поколение. Родственная связь проходит по отцовским линиям обеих звезд. Отец Сидни — Стивен Суини, а биологический отец Мэрилин Монро — Чарльз Стэнли Гиффорд.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью ]

Общим предком актрис является Эзра Перри, который жил примерно в 1625–1689 годах и был одним из первых поселенцев города Сандуич в штате Массачусетс. Исследователи решили проверить возможное родство после многочисленных сравнений внешности и стиля двух звезд.

Суини неоднократно обращалась к образам Монро на красных дорожках. В феврале Сидни появилась на кинофестивале в Санта-Барбаре в винтажном платье Ceil Chapman, которое напоминало наряд Мэрилин с обложки Life 1952 года.

По словам директора по исследованиям MyHeritage Роя Манделя, обнаруженная семейная ветвь стала неожиданным подтверждением того, насколько тесно могут быть связаны человеческие родословные.

Ранее стало известно, что Сидни Суини готовятся сделать предложение руки и сердца.