Потерянную в 1977-м деталь вернули памятнику Горькому в Электростали

REGIONS: через 50 лет памятнику Горькому в Электростали вернули трость

Культура и спорт

Фото: [REGIONS/Олег Книжник]

В Электростали завершилась реставрация памятника Горькому на улице, носящей имя писателя. Монумент, долгие годы находившийся в полуразрушенном состоянии, вернули к первоначальному виду. Главное событие — статуе вновь вернули трость, утраченную почти полвека назад. Корреспондент REGIONS побывал у обновленной скульптуры.

Реставрация памятника Горькому стала главной новостью минувших выходных. На старых снимках видно, что изначально у писателя была тросточка, однако в 1977 году, при переносе скульптуры на другое место, она пропала. Восстановить утрату удалось, опираясь на архивные фотографии. Помимо трости, монумент подлатали, покрасили и обновили постамент.

Обновленный памятник уже притягивает горожан и гостей Электростали. Особый восторг у посетителей вызывает возвращенная трость, без которой Алексей Максимович обходился без малого полвека.

Более того, у местных студентов, судя по всему, зарождается новая традиция: перед экзаменом потереть трость и произнести цитату из горьковской пьесы «На дне» — «Человек все может, лишь бы захотел!»

Правда, позволить себе такой ритуал могут только высокие студенты: постамент, на котором стоит Горький, довольно высок. Сработает ли примета, станет ясно совсем скоро — сессия уже на носу.

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Электросталь

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