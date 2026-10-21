SHAMAN побрился топором под новую песню

На кадрах Дронов в тельняшке и черной шапке намылил лицо пеной для бритья, а затем провел лезвием топора по щекам. Видео сопровождалось его новой песней «Я русский мужик». Этот перформанс стал очередным эпатажным выходом певца.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Мнения подписчиков разделились. Часть аудитории оценила самоиронию артиста и его смелость. Другие же раскритиковали перформанс.

«Из замечательного певца превратился в комика, грустно смотреть!», «Полное разочарование!», «Песня залетела, а потом начался цирк. Патриотизм — это не показуха. Какой-то подстеб над русскими мужиками…» — написали интернет-юзеры.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда SHAMAN привлекает внимание необычными действиями. В июле артист сжег кожаные штаны, которые были частью его сценического образа, в русской печи. Это произошло под песню «Братья-славяне».

Ранее профессор Анатолий Глущенко призвал SHAMAN изменить часть слов в треке «Я русский мужик».