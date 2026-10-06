Трое россиян обеспечили победу «Тампы» над «Филадельфией»

Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Он ассистировал Брейдену Поинту в первом голе «Тампы», а в концовке вывел Брэндона Хейгла на пустые ворота.

Илья Михеев отпасовал Понтусу Холмбергу на второй гол, а третий забросил сам, выкатившись из-за ворот и поразив незащищенный угол. Это первый гол Михеева за «Тампу», в которую он перебрался перед началом сезона.

Холмберг был признан первой звездой матча, Михеев — второй, а третьей назван еще один россиянин, голкипер Андрей Василевский, отразивший 13 бросков из 14.

Ранее вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим игроком первой недели в НХЛ.