Трое россиян обеспечили победу «Тампы» над «Филадельфией»

Форварды «Тампы» Михеев и Кучеров набрали по два очка в матче с «Филадельфией»

Культура и спорт
Илья Михеев

Фото: [Илья Михеев/ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли «Филадельфия Флайерз» (4:1). Ключевая роль в успехе принадлежала российским игрокам «Молний».

Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Он ассистировал Брейдену Поинту в первом голе «Тампы», а в концовке вывел Брэндона Хейгла на пустые ворота.

Илья Михеев отпасовал Понтусу Холмбергу на второй гол, а третий забросил сам, выкатившись из-за ворот и поразив незащищенный угол. Это первый гол Михеева за «Тампу», в которую он перебрался перед началом сезона.

Холмберг был признан первой звездой матча, Михеев — второй, а третьей назван еще один россиянин, голкипер Андрей Василевский, отразивший 13 бросков из 14.

Ранее вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим игроком первой недели в НХЛ.

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