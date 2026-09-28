Егор Крид стал похож на Басту после отпуска в Японии: его не узнают даже фанаты

В Сети активно обсуждают изменившуюся внешность 32-летнего рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) после путешествия по Японии, пишет KP.RU. Поклонники заметили новую прическу, усы, бороду. Фанаты также обратили внимание на вес: по их мнению, артист «округлился» и стал похож на скуфа.

Фото: [ скриншот видео ]

Под видео с последнего выступления Крида пользователи оставляют комментарии, в которых сравнивают артиста с рэперами Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов) и Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко).

«Капец он крупный стал», «Это что он такой большой», «Я его даже не узнала», — писали люди.

Некоторые отметили, что Егор на самом деле не такой, а «расширил» его плохой ракурс. Спустя пару часов Крид и вовсе выложил фотографии с тренировки в спортивном зале, с иронией отреагировав на комментарии.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что Егор Крид случайно раскрыл роман с немецкой гонщицей Лаурой-Мари Гейсслер.