Российские фигуристы отправились на турнир в Казахстан

Российские фигуристы вылетели на турнир в Алма-Ату с задержкой на полтора часа

Культура и спорт

Фото: [соцсети Александры Трусовой]

Российские фигуристы вылетели на турнир серии «Челленджер» Мемориал Дениса Тена в Алма-Ату с задержкой в полтора часа, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Этим рейсом отправились женщины-одиночницы Александра Трусова (Игнатова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова, танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Анна Щербакова/Егор Гончаров и юниоры.

Также в соревнованиях примут участие представители мужского катания Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

В Алма-Ате интересная борьба ожидается в женском катании. Трусова уже блеснула на турнире в Японии, Хуснутдинова и Захарова дебютируют на международной арене, а конкуренцию россиянкам составят их бывшие соотечественницы Софья Самоделкина из Казахстана и Вероника Жилина, представляющая Азербайджан.

Мемориал Дениса Тена пройдет с 8 по 10 октября.

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