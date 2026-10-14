Авербух назвал фаворитов чемпионата России, выделив трех фигуристок

Серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с РИА Новости выделил фаворитов чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

По мнению специалиста, в России есть сильная плеяда фигуристок. Авербух отметил Алису Двоеглазову, серебряного призера ЧР-2026, которая восстанавливается после травмы, а также трехкратную чемпионку страны Аделию Петросян, сменившую в межсезонье тренера».

«Но на сегодняшний день Саша Трусова, безусловно, является главным фаворитом в сборной России», — подчеркнул Авербух.

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) возобновила карьеру после долгого перерыва и уже выступила на двух международных стартах. Фигуристка стала второй на Kinoshita Cup в Токио и уверенно победила на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате.

В настоящий момент Трусова является первой запасной для участия в Гран-при ISU. Чемпионат России состоится 16–21 декабря в Челябинске.