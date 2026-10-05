Не стало близкого друга и соседа Михаила Круга, певца Леонида Телешева

Леонид Телешев, близкий друг легендарного шансонье Михаила Круга, умер от тяжелой болезни, сообщил VOICE со ссылкой на певца Паскаля (настоящее имя — Павел Титов). Артисту было 64 года, он болел онкологией.

Телешев родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. С юности он дружил с Кругом, они жили по соседству в Твери, вместе отдыхали и показывали друг другу свои песни. В 1992 году Леонид помог Михаилу с записью альбома «Жиган-лимон».

Более того, именно Телешев стал первым слушателем песни «Владимирский централ»: Круг напел ее в бане, и друг сначала сдержанно отреагировал на первый куплет, но, услышав припев, изменил свое мнение. Также шансонье посвятил Телешеву несколько песен.

После смерти Круга 1 июля 2002 года Леонид начал помогать его вдове Ирине, записал для нее пластинку. Телешев издал диск песен в собственном исполнении «Я шел к тебе». В 2004 году в хит-параде «Радио Шансон» появился дуэт Телешева с Ириной «Друзьям».

В 2013 году вышел четырехсерийный фильм «Легенды о Круге», повествование в нем велось от имени Телешева, роль которого исполнил Александр Домогаров. Леонид организовывал в Твери фестивали русского шансона «Памяти Михаила Круга», которые транслировались по «Шансон ТВ» и давали путевку в жизнь многим начинающим артистам.

Ранее стало известно о смерти записывавшего песню с Rolling Stones певца Сергея Эрденко.