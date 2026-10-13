Первая победа воронежцев в Кубке: «Факел» одолел «Краснодар» на выезде

Воронежский «Факел» одержал выездную победу над «Краснодаром» в матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент « Ленты.ру ».

Это первая победа воронежского коллектива в текущем розыгрыше Кубка России. Успех гостям принесли голы Абдулы Багамаева и Максима Терищева. Багамаев отличился на 69-й минуте, а Терищев отправил мяч в ворота соперника 12 минут спустя, закрепив преимущество своей команды.

Таким образом, подопечные Алексея Ребко набрали три очка, однако, несмотря на победу, остались на последнем месте в группе В. В следующем матче воронежцы сыграют 27 октября у себя дома с «Ахматом».

«Краснодар», в свою очередь, продолжает лидировать в квартете с семью очками. 27 октября «быки» примут московское «Динамо». Несмотря на поражение, краснодарцы сохраняют хорошие шансы на выход из группы, тогда как «Факелу» предстоит борьба за улучшение турнирного положения.

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