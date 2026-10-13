Первая победа воронежцев в Кубке: «Факел» одолел «Краснодар» на выезде

«Лента.ру»: «Факел» одолел на выезде «Краснодар» в матче Кубка России

Культура и спорт

Воронежский «Факел» одержал выездную победу над «Краснодаром» в матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это первая победа воронежского коллектива в текущем розыгрыше Кубка России. Успех гостям принесли голы Абдулы Багамаева и Максима Терищева. Багамаев отличился на 69-й минуте, а Терищев отправил мяч в ворота соперника 12 минут спустя, закрепив преимущество своей команды.

Таким образом, подопечные Алексея Ребко набрали три очка, однако, несмотря на победу, остались на последнем месте в группе В. В следующем матче воронежцы сыграют 27 октября у себя дома с «Ахматом».

«Краснодар», в свою очередь, продолжает лидировать в квартете с семью очками. 27 октября «быки» примут московское «Динамо». Несмотря на поражение, краснодарцы сохраняют хорошие шансы на выход из группы, тогда как «Факелу» предстоит борьба за улучшение турнирного положения.

Ранее Слуцкий дал совет Головину по продолжению карьеры в России.

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