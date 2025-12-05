Автобус с хоккеистами «Родины» столкнулся с фурой, пострадали четыре спортсмена

Утром в пятницу, 5 декабря, в Юрьянском районе Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали игроки клуба по хоккею с мячом «Родина-2».

Предварительно, водитель фуры уснул за рулем, и грузовик врезался в клубный автобус. Фарм-клуб «Родины» ехал в Сыктывкар на матчи Высшей лиги с местным «Строителем».

В результате аварии в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии были доставлены четыре игрока 2007-2008 г.р. с травмами средней тяжести. Угрозы жизни и здоровья спортсменов нет.

Федерация хоккея с мячом России перенесла матчи «Строителя» с «Родиной-2», которые должны были пройти 6-7 декабря, на неопределенный срок.