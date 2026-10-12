«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

33-летний российский актер Юра Борисов представил в США фильм «Искусственный интеллект» режиссера Луки Гуаданьино. Компанию ему составили сам постановщик и партнер по картине, 43-летний актер Эндрю Гарфилд, сообщает VOICE.

Мировая премьера прошла 5 октября в рамках фестиваля в Нью-Йорке. В этом проекте Борисов исполнил роль Ильи Суцкевера — одного из основателей компании OpenAI, а Гарфилд перевоплотился в генерального директора Сэма Альтмана.

Во время показа Борисов, по его собственному признанию, сильно нервничал. На пресс-конференции он столкнулся с вопросом о тонкостях грима и, не найдя нужных слов, с улыбкой обратился за поддержкой к Гарфилду: «Эндрю, хелп ми!». Коллега мгновенно отреагировал и взял объяснения на себя.

Критики приняли работу Борисова восторженно. Студия планирует выдвинуть его на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а Гарфилда — на «Лучшую мужскую роль второго плана».