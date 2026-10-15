Кайя Гербер спустя три недели после смерти брата вышла в свет

VOICE: Кайя Гербер впервые после смерти 27-летнего брата появилась на публике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

25-летняя Кайя Гербер, известная модель и дочь Синди Кроуфорд, впервые появилась на публике после трагической гибели своего брата Пресли, сообщает VOICE.

27-летний Пресли Гербер скончался 20 сентября. Спустя три недели Кайя вышла на прогулку по улицам Лос-Анджелеса. Вместе с ней были родители — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер.

На снимках, сделанных папарацци, Кайя одета в свободную толстовку и обтягивающие лосины. Девушка выглядела угрюмой и подавленной. Все эти недели она избегала общения с прессой, находилась в шоке и потеряла аппетит.

Особую помощь Кайе оказал ее возлюбленный — 33-летний актер Льюис Пуллман. Также рядом была актриса Лора Дерн, которая привозила Кайе продукты и цветы. Родители не оставляли дочь одну, стараясь окружить ее заботой.

Ранее стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын.

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