Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной

70-летняя народная артистка РФ Лариса Долина откровенно высказалась о травле, которой подверглась после скандала с продажей квартиры в Хамовниках, пишет Teleprogramma.org.

Артистка призналась, что пережила этот период как серьезное жизненное испытание. Она отметила, что приняла удары судьбы и сделала выводы, сравнив себя с последовательницей Иисуса Христа — Марией Магдалиной, в которую кидали камни.

«Я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась», — сказала Долина.

Артистка посетовала, что предупреждающие ролики о мошенниках появились на федеральных каналах только после ее истории, хотя аферисты действовали задолго до этого. После случившегося Долина заблокировала все незнакомые номера в своих гаджетах.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной удалось отсудить ₽114 млн у курьеров, работавших на мошенников.