Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр признался в любви к Москве и России

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр дал большое интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову, в котором поделился эмоциями от завоевания третьего подряд титула чемпиона Единой лиги ВТБ, рассказал о продлении контракта с клубом и объяснил, почему чувствует себя в Москве как дома.

Третье чемпионство подряд: «Это спортивное счастье» ЦСКА в 13-й раз в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ, завоевав третий титул подряд. В финальной серии армейцы всухую обыграли казанский УНИКС — 4–0. Вклад Уэйра в эту победу трудно переоценить: в заключительном матче серии он набрал 22 очка, сделал один подбор и пять передач при впечатляющем коэффициенте эффективности «+24». Сразу после финальной сирены, прямо на паркете казанского «Баскет-Холла», баскетболист поделился первыми эмоциями.

«Я просто счастлив! Здорово, что мы победили, это чувство не притупляется. Это смысл спорта. А как можно быть несчастливым, если третий раз подряд становишься чемпионом и играешь в такой крутой баскетбол? Это спортивное счастье», — отметил он.

По словам защитника, принципиальным соперником для ЦСКА в этом сезоне был именно УНИКС. Казанцы дважды обыграли москвичей в регулярном чемпионате, поэтому к плей-офф армейцы готовились по-особенному.

«Они были для нас трудным соперником. Вероятно, самым трудным. Так что мы по-особенному подготовились к ним в плей-офф. Для нас это было принципиальное соперничество», — пояснил американец.

В мае 2026 года ЦСКА объявил о продлении контракта с 36-летним разыгрывающим. Соглашение было подписано в необычной обстановке — на высоте 354 метров, на смотровой площадке башни «ОКО» в Москве-Сити. Сам Уэйр признался, что даже не раздумывал над предложением армейцев, несмотря на другие варианты.

«Долго над продлением контракта даже не думал, хотя агент говорил мне о различных вариантах, так что это о многом говорит. Я здесь уже пятый год, повторюсь, отличная организация, тренер, одноклубники. Город, страна. Мне здесь все нравится!», — подчеркнул баскетболист.

Интересно, что это уже не первый экстремальный контракт Уэйра с ЦСКА. Годом ранее он подписал новое соглашение в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Москва — один из тех городов, где есть все»

Уэйр выступает за ЦСКА с 2022 года и за это время провел за клуб 208 матчей. Американец, поигравший в НБА, Франции, Италии, Германии, Польше, Австралии и Китае, признается, что именно Москва стала для него по-настоящему родной.

«О да, я определенно чувствую себя как дома. Не ощущаю себя не в своей тарелке, находясь здесь. Знаешь, некоторым парням всегда кажется, что они не на своем месте. А мне тут хорошо. Люди в порядке, и я уже ориентируюсь в Москве», — признается баскетболист в интервью «Чемпионату».

Единственное, чего не хватает американцу в российской столице, — это семьи.