Опасная инфекция может годами разрушать печень незаметно: Роспотребнадзор сделал заявление

Роспотребнадзор напомнил о рисках вирусного гепатита B, который часто протекает без симптомов. Основной защитой от инфекции остается вакцинация, пишет tver.aif.ru.

В Тверской области специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям о рисках вирусного гепатита B, который способен длительное время развиваться без выраженных симптомов. Инфекция поражает печень и может приводить к тяжелым осложнениям.

Гепатит B может долго протекать без симптомов

Медики отмечают, что инкубационный период заболевания составляет от 40 до 175 дней. На ранних этапах инфекция часто протекает скрыто, что затрудняет ее своевременное выявление.

В отдельных случаях могут наблюдаться признаки интоксикации, включая слабость, тошноту, рвоту, боли в животе, потемнение мочи и желтушность кожи. При тяжелом течении возможно развитие печеночной недостаточности.

Основные пути передачи инфекции

Вирус передается несколькими способами, включая половой контакт, передачу от матери к ребенку, контакт с зараженной кровью, а также при использовании нестерильных инструментов во время медицинских процедур, татуировок или пирсинга.

Также повышенный риск заражения связан с внутривенным употреблением наркотических веществ.

Возможные осложнения и хроническое течение

Специалисты подчеркивают, что гепатит B часто переходит в хроническую форму. Такое течение может оставаться незаметным длительное время, но при этом повышает риск развития цирроза и рака печени.

Отмечается, что вероятность тяжелых последствий зависит от возраста пациента — у молодых людей риск хронического течения выше.

Вакцинация остается основной защитой

Медики напоминают, что наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация. Полный курс прививок обеспечивает надежную защиту от заражения и тяжелого течения заболевания.

Получить консультацию и пройти вакцинацию можно в медицинских учреждениях по месту жительства.