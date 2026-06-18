Кто на самом деле управляет мировым рынком газа и ценами: есть несколько ключевых игроков

Аналитики выделили группу руководителей крупнейших газовых компаний, которые влияют на значительную часть мировой добычи и распределения газа. Их решения во многом определяют энергобезопасность стран и цены на рынке, пишет «Нефть и Капитал».

Мировой рынок природного газа остается одним из ключевых элементов глобальной энергетики, однако значительная часть добычи и распределения сосредоточена в руках ограниченного круга государственных и корпоративных лидеров. По оценкам аналитиков, именно они определяют значимую долю мировых газовых потоков.

Крупнейшие игроки газовой отрасли

В числе наиболее влиятельных фигур мировой газовой индустрии называют руководителей компаний, обеспечивающих добычу и экспорт значительных объемов сырья.

Алексей Миллер — «Газпром»

Российская компания «Газпром» остается крупнейшим добытчиком природного газа в мире, несмотря на изменения экспортных направлений. В 2025 году объем добычи составил более 409 млрд кубометров.

Под управлением Алексея Миллера компания сохраняет ключевую роль на внутреннем рынке России, а также продолжает поставки в ряд стран, включая Беларусь и Китай. Существенная часть экспорта сегодня ориентирована на азиатское направление.

Хамид Бовард — NIOC

Иранская National Iranian Oil Company занимает второе место в мире по объемам добычи газа — около 263 млрд кубометров в год. Основные ресурсы сосредоточены на крупнейшем месторождении Южный Парс.

Из-за санкционных ограничений большая часть газа потребляется внутри страны, однако сохраняются поставки в соседние государства, включая Турцию и Ирак. Это позволяет Ирану сохранять влияние на региональный энергетический баланс.

Саад бен Шарида аль-Кааби — Qatar Energy

Катар остается одним из ключевых центров мирового рынка сжиженного природного газа. Под руководством Саада аль-Кааби компания добывает более 200 млрд кубометров газа в год.

Катар сыграл важную роль в развитии глобального рынка СПГ, сформировав инфраструктуру крупнотоннажных поставок и расширив международную торговлю сжиженным газом.

Дай Хоулян — PetroChina

Китайская PetroChina входит в число крупнейших мировых добытчиков газа и одновременно влияет на глобальный спрос. Объем добычи компании превышает 150 млрд кубометров в год.

Позиция Китая как крупнейшего импортера и производителя газа делает решения его энергетических корпораций важным фактором формирования мировых цен и логистики поставок.

Амин Нассер — Saudi Aramco

Саудовская Aramco постепенно увеличивает роль газа в своей структуре добычи, наращивая внутреннее потребление и развивая новые месторождения.

Газ используется в рамках стратегии диверсификации энергетики страны, что позволяет перераспределять экспорт нефти и усиливать внутреннюю промышленную базу.

Дополнительные центры влияния

За пределами первой пятерки значительное влияние сохраняют крупнейшие американские компании, включая Chevron и ExxonMobil. США остаются мировым лидером по добыче и экспорту газа, активно поставляя СПГ на европейский рынок.

Рост американского экспорта усилил энергетическую зависимость ряда регионов от поставок сжиженного газа и изменил структуру мирового рынка, особенно в Европе.

Рынок с ограниченным числом центров влияния

Несмотря на формально конкурентную структуру, мировая газовая отрасль фактически контролируется ограниченным числом государств и корпораций. Их решения определяют объемы добычи, маршруты поставок и ценовую динамику, влияя на энергобезопасность десятков стран и стоимость энергии для миллиардов потребителей.