Уникальный дрон с ИИ научили видеть угрозу сзади и сверху: «Ростех» показал революционное оружие

На выставке в Минске показали новый разведывательный беспилотник Supercam S180. Он способен автоматически уклоняться от атак дронов-перехватчиков и вести круглосуточную разведку, передает ТАСС .

Госкорпорация «Ростех» представила новый разведывательный беспилотник Supercam S180, обладающий функциями уклонения от атак дронов-перехватчиков. Презентация состоялась на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске.

Новый беспилотник получил расширенные возможности

По данным разработчиков, Supercam S180 представляет собой скоростной дрон со стреловидной конструкцией крыла. Аппарат способен автоматически достигать заданного района и выполнять задачи разведки в любое время суток.

Беспилотник может находиться в воздухе более четырех часов, что примерно вдвое превышает показатели предыдущей версии. Он запускается с катапульты и способен нести полезную нагрузку до 1,5 кг.

Система защиты от перехвата и обнаружения угроз

Одной из ключевых особенностей дрона стала система автоматического уклонения от атак других беспилотников. Аппарат оснащен дополнительной камерой заднего и верхнего обзора, что позволяет фиксировать приближение потенциальной угрозы.

При обнаружении опасности система способна уведомлять оператора и реагировать на возможный перехват.

Использование искусственного интеллекта и радиодетекции

Supercam S180 получил возможность обработки видеоданных непосредственно на борту с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволяет распознавать объекты в режиме реального времени.

Также дрон оснащен системой радиочастотного обнаружения, позволяющей фиксировать другие беспилотники по их излучению.

Презентация прошла в рамках международной выставки

Новый беспилотник был представлен на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая проходит в Минске с 17 по 19 июня. Разработка позиционируется как инструмент для длительной и автономной разведки.