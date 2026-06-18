Что изменится в страховании жизни после новых правил Банка России

Банк России предложил скорректировать регулирование договоров долевого страхования жизни. Изменения направлены на уточнение условий расторжения договоров и требований к информированию клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.

Банк России подготовил изменения в регулировании договоров долевого страхования жизни (ДСЖ), которые могут повлиять на порядок информирования клиентов и условия расторжения договоров. Проект соответствующих поправок опубликован для общественного обсуждения.

ЦБ уточняет правила для инвестиционного страхования

Регулятор предлагает конкретизировать основания, при которых клиент получает право расторгнуть договор ДСЖ в случае изменения условий управления инвестиционными паями. Это должно сделать условия таких продуктов более прозрачными и понятными для потребителей.

ДСЖ представляет собой комбинированный финансовый продукт, сочетающий элементы страхования жизни и инвестирования через паевые фонды. Клиент самостоятельно выбирает стратегию, а его средства отделяются от активов страховой компании.

Как устроены продукты ДСЖ

Такие программы реализуются страховыми организациями, в том числе через банки. Управление средствами может осуществляться как самой страховой компанией при наличии лицензии, так и передаваться профессиональным управляющим компаниям.

Регулятор отмечает, что при продаже таких продуктов компании обязаны раскрывать клиентам все условия, комиссии и риски. При этом запрещено позиционировать ДСЖ как аналог банковского вклада.

После заключения договора действует 14-дневный период охлаждения, в течение которого клиент может отказаться от продукта и вернуть средства.

Какие изменения предлагает Банк России

ЦБ предлагает скорректировать ключевой информационный документ, который предоставляется клиенту до заключения договора. В частности, планируется уточнить порядок раскрытия информации о возможных убытках.

Если договор предусматривает гарантированный возврат вложенных средств, регулятор предлагает не указывать потенциальные риски потерь, чтобы избежать некорректного восприятия продукта.

Рынок ДСЖ продолжает расти

По данным регулятора, за 2025 год россияне вложили в продукты долевого страхования жизни около 39 млрд рублей. На фоне роста популярности таких инструментов ЦБ усиливает внимание к прозрачности их условий и защите интересов клиентов.