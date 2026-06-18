Лекарство от рака кожи нашли в ледяных водах Антарктиды: бактерия уничтожает опухолевые клетки

Антарктическая бактерия может подсказать ученым новый способ борьбы с меланомой — опасной формой рака кожи. Она производит вещество, которое в лаборатории уничтожало опухолевые клетки, но почти не затрагивало нормальные здоровые, пишет The Independent со ссылкой на исследователей Университета Южной Флориды.

Бактерию Candidatus Synoicihabitans palmerolidicus обнаружили внутри асцидий — морских животных из класса оболочников. Они обитают в холодных водах Антарктики на глубине примерно 18–24 метра.

Профессор химии Билл Бейкер объяснил, что бактерия вырабатывает соединение пальмеролид А. Его избирательность особенно важна: потенциальное лекарство должно поражать опухоль, не причиняя серьезного вреда здоровым тканям.

Антарктические организмы миллионы лет развивались в изоляции и научились защищаться от хищников и болезней с помощью необычных химических веществ. Именно поэтому местные бактерии и животные представляют большой интерес для медицины.

Во время шестинедельной экспедиции ученые совершали погружения и использовали два подводных аппарата. Они выясняли, насколько широко распространена бактерия, как она живет внутри асцидии и каким образом производит полезное соединение.

Пока пальмеролид А проверяли только на клетках в лаборатории. До появления лекарства необходимы дополнительные исследования безопасности, дозировки и действия на организм. Однако Бейкер считает, что понимание происхождения вещества может стать первым шагом к созданию нового препарата против меланомы.