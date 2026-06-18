Новости СВО 18 июня 2026 года: правнук Брежнева Антон Милаев оказался в плену в зоне СВО

В зоне специальной военной операции пропал и, по последним данным, оказался в плену Антон Милаев, которого называют правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает Baza в своем телеграм-канале со ссылкой на источники и родственников военнослужащего, передает Общественная Служба Новостей.

Связь с семьей Брежнева и биографические данные

По информации, распространенной в СМИ, 45-летний Антон Милаев является названым внуком дочери Леонида Брежнева — Галины Брежневой. Отмечается, что она воспитывала его как члена семьи, однако прямого кровного родства с генеральным секретарем не подтверждается.

Служба по контракту и исчезновение на фронте

Осенью 2025 года Милаев подписал контракт и был направлен в зону боевых действий в качестве сапера. В ноябре того же года он перестал выходить на связь с родственниками, после чего его местонахождение стало неизвестным.

Близкие военнослужащего сообщили, что попытки установить контакт с ним не увенчались успехом, что вызвало обеспокоенность в семье.

Сообщения о возможном пленении

Позднее появилась информация, что военнослужащий может находиться в плену. Официального подтверждения этих данных пока не поступало, а обстоятельства произошедшего и текущее состояние Милаева остаются неизвестными.