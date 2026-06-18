Суд приговорил «Матерь Бложью» Митрошину к условному сроку

У здания Тверского районного суда Москвы в четверг, 18 июня, заметили блогершу Александру Митрошину. По данным СМИ, она приехала на оглашение приговора с большой сумкой вещей и рюкзаком за плечами. Впереди нее шел мужчина с черной спортивной сумкой.

Накануне прокурор запросил для нее три года колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Сама блогерша заявила, что готова к любому приговору.

Как сообщило РИА Новости, суд признал Митрошину виновной в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов и приговорил ее к трем годами лишения свободы условно. Также блогерше, которая прозвала себя «Матерь Бложья», обязана выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Более того, суд постановил конфисковать в доход государства 115 млн рублей, которые были получены Митрошиной незаконным путем. По версии следствия, блогерша накопила налоговую задолженность более чем в 127 млн рублей. Часть этих денег, полученных от продажи платных курсов, она пыталась отмыть через покупку квартиры в центре Москвы на Большой Дмитровке стоимостью более 60 млн рублей.

В своем последнем слове Митрошина заявила, что не имела умысла и работала как честный предприниматель. Она подчеркнула, что рассчиталась с налоговой сразу после решения Федеральной налоговой службы (ФНС), а квартиру приобрела для себя

Напомним, Митрошину задержали 7 марта 2025 года в Сочи по прилете из ОАЭ. Через три дня суд отправил 55 под домашний арест, который она отбывала в квартире родителей мужа Тимура Кошкарова. В октябре блогер подала заявление о банкротстве. На данный момент 55 задолженность перед ФНС превышает двести 250 млн рублей.

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