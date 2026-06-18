От мультяшной рыбки — к глубокой ране: житель Подмосковья пострадал от рыбы‑хирурга в Египте

Житель подмосковного Одинцова сам стал жертвой нападения тропической рыбы-хирурга во время отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе. Своей личной пугающей историей мужчина поделился с REGIONS после того, как в СМИ начали массово появляться сообщения о серии подобных инцидентов с российскими туристами.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Савельев ]

По словам пострадавшего, он не ожидал агрессии со стороны яркой рыбы, которую многие знают по мультфильму. Однако реальность оказалась далека от безобидного образа. Удар хвостом с острыми шипами, которые рыба-хирург выдвигает в момент опасности, он сравнил с порезом скальпелем. После встречи с морским обитателем осталась глубокая рана, которая долго заживала и причиняла серьезный дискомфорт.

Мужчина предостерегает других отдыхающих от неосторожности и напоминает, что даже самые красивые рыбы могут быть опасны, если их потревожить. В египетских курортных городах, по его наблюдениям, далеко не всегда есть предупреждающие таблички, а местные гиды не всегда информируют туристов о реальных рисках. О своей травме он сообщил в страховую компанию и прошел курс лечения, однако неприятные воспоминания остались надолго.

«Плавал у пирса, стал подниматься по лестнице, и одна эта рыбина мимо скользнула», — вспоминает пострадавший житель Подмосковья момент атаки, после которой ему пришлось оказывать срочную медицинскую помощь.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Савельев ]

Справка: что за зверь рыба-хирург и чем она опасна?

Рыба-хирург, относящаяся к семейству Acanthuridae, является одним из наиболее заметных и красочных обитателей коралловых рифов, в частности Красного моря. Благодаря своему яркому, экзотическому окрасу и характерной сине-желтой расцветке, туристы нередко принимают ее за безобидную аквариумную рыбку, что в корне неверно.

Причины агрессии

По данным биологов, в прибрежных водах Египта сейчас наблюдается сезон нереста, поэтому рыбы-хирурги с особой агрессией защищают свои кладки с икрой, расположенные на мелководье. Любого туриста, ступившего в воду, они воспринимают как потенциальную угрозу и нападают без предупреждения.

Специалисты строго предупреждают: при встрече с этой рыбой категорически нельзя протягивать к ней руки, пытаться покормить или прикоснуться к ней. Если на мелководье замечен характерный плоский силуэт с ярким хвостом, необходимо спокойно, без резких движений покинуть воду.

Ранее сообщалось, что житель Одинцова предлагает отпугивать голубей криками хищных птиц.