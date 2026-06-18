Почему некоторых девятиклассников не берут в 10 класс: как наказать нарушителей закона

Эксперты и юристы заявляют, что отказ в зачислении в 10 класс может противоречить закону. При этом в школах продолжается отбор в профильные группы, пишут «Известия».

В России обсуждается практика отбора учеников в 10 классы, при которой часть девятиклассников сталкивается с отказом в продолжении обучения в выбранной школе. Поводом стали сообщения о том, что образовательные организации ориентируются на успеваемость и достижения школьников при формировании старших классов.

Законодательные гарантии продолжения обучения

Согласно действующим нормам законодательства об образовании и разъяснениям Конституционного суда, выпускники девятых классов имеют право продолжить обучение в школе. При этом образовательные учреждения обязаны обеспечивать доступ к старшей ступени образования.

Даже в случаях, когда ученик не проходит в профильный класс, ему должна быть предоставлена возможность обучения в универсальном классе либо в другой образовательной организации.

Практика школьного отбора

Несмотря на правовые гарантии, в ряде школ применяется внутренняя система отбора. В приоритет ставятся учащиеся с высокими оценками, а также победители и призеры олимпиад.

Такая практика приводит к тому, что часть выпускников девятых классов оказывается вне выбранных ими образовательных траекторий.

Юридическая оценка ситуации

Эксперты в области права отмечают, что отказ в зачислении в 10 класс может расцениваться как нарушение законодательства и превышение должностных полномочий со стороны администрации школ.

При этом подчеркивается, что образовательные учреждения не вправе полностью лишать выпускников возможности продолжить обучение в системе среднего общего образования.

Рост интереса к среднему профессиональному образованию

На фоне обсуждения школьного отбора отмечается увеличение числа выпускников, выбирающих колледжи. Значительная часть девятиклассников планирует поступление в учреждения среднего профессионального образования.

Одновременно эксперты указывают на ограниченное количество бюджетных мест и рост стоимости платного обучения, особенно в крупных городах.

Государственная политика в сфере образования

Представители власти заявляют о расширении системы среднего профессионального образования и увеличении числа бюджетных мест по востребованным направлениям.

Основной акцент делается на подготовке специалистов технического профиля, востребованных на рынке труда.