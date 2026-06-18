Платежки за ЖКХ резко изменятся, порядок перерасчета поменяется: что ждет россиян с 1 июля
В июле 2026 года в России начнут действовать новые правила в сфере ЖКХ: вырастут тарифы, изменится порядок перерасчета и обновится формат квитанций. Об этом пишет 5-tv.ru.
С 1 июля 2026 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России вступает в силу комплекс изменений, затрагивающих стоимость услуг, порядок расчетов и формат платежных документов. Обновления направлены на повышение прозрачности начислений и корректировку тарифной политики.
Индексация тарифов и рост платежей
Основное изменение касается повышения стоимости коммунальных услуг. В среднем тарифы увеличатся примерно на 5,4%, однако итоговый рост будет различаться в зависимости от региона.
Наименьшая индексация ожидается в Северной Осетии, Новосибирской области и Алтайском крае. Наиболее заметное повышение прогнозируется в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии, где рост совокупного платежа окажется выше среднего уровня.
Дополнительно запланирован еще один пересмотр тарифов осенью 2026 года, который может привести к дальнейшему увеличению расходов граждан примерно на 10%. Власти связывают это с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
Новый порядок перерасчета услуг
С июля упрощается процедура перерасчета платы за горячую воду при временных отключениях. Жителям больше не потребуется подавать заявления — управляющие компании будут обязаны самостоятельно фиксировать перерывы и учитывать их при начислениях.
Это позволит автоматически корректировать суммы в следующих квитанциях без участия собственников жилья.
Изменение формата платежных документов
Квитанции за коммунальные услуги становятся более детализированными. В них появятся отдельные строки по каждому виду работ: уборка территорий, обслуживание лифтов, текущий ремонт, вывоз отходов и другие услуги.
Такой подход направлен на повышение прозрачности расходов и позволит жильцам лучше понимать структуру начислений.
Новые сроки оплаты
С начала 2026 года установлен единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Квитанции при этом должны поступать не позднее пятого числа.
Ранее действующие сроки изменены федеральным законом, и управляющие организации больше не могут устанавливать их самостоятельно.
Возможное усиление отчетности управляющих компаний
Также рассматривается инициатива, предусматривающая более частую отчетность управляющих компаний перед жильцами — каждые шесть месяцев.
Отчеты планируется публиковать в электронной форме через государственные информационные системы, что должно повысить контроль за расходованием средств.