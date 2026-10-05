Бельгийка Хендрикс сделала селфи с Валиевой: ранее она критиковала российскую фигурку
Критиковавшая россиянок бельгийка Хендрикс сделала селфи с Валиевой
Фото: [соцсети Камилы Валиевой]
Лишившиеся нейтрального статуса российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева выступили на шоу Донована Каррильо в Мексике.
Обстановка на мероприятии была настолько душевной, что Валиева и бельгийская фигуристка Луна Хедрикс сделали совместное селфи. Это тем более удивительно, что ранее бельгийка критиковала российское фигурное катание из-за наличия девочек, которые в раннем возрасте совершают невероятные прыжки, а также из-за допинг-дела Валиевой.
Хендрикс говорила, что могла бы завоевать больше медалей, если бы все спортсмены были бы чистыми, намекая на российских соперниц. Кстати, главных своих достижений бельгийская фигуристка добилась как раз в период отстранения россиянок — выиграла чемпионат Европы и была призером на чемпионатах мира. Впрочем, высказывания Хедрикс не были русофобскими: она признавала, что, безусловно, есть чистые русские фигуристки, которые сильнее ее.
Ранее Аделия Петросян высказалась о судействе на турнире в Батуми.