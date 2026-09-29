Масштабная сделка в НХЛ: «Коламбус» обменял Марченко в «Торонто»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мейпл Лифс» за день до начала регулярного чемпионата провели масштабный обмен игроками.

В канадский клуб отправились нападающие Кирилл Марченко, Майлс Вуд и голкипер Элвис Мерзликинс. «Коламбус» получил взамен нападающих Мэттью Найза, Стивена Лоренца, защитника Эмила Андрае и пик второго раунда на драфте-2027.

«Мейпл Лифс» тут же подписали с Марченко (именно он был главным действующим лицом сделки) шестилетний контракт с кэпхитом $12,5 млн, который начнет действовать с сезона 2027/28. По действующему соглашению нападающий зарабатывает $3,85 млн в год.

Таким образом, Марченко станет вторым по размеру зарплаты российским хоккеистом в НХЛ. Больше него зарабатывает только Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд», у которого вступает в силу контракт с кэпхитом $17 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Марченко набрал 67 (27+40) очков в 76 матчах.

Ранее о ходе переговоров по трансферу Марченко рассказал генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.