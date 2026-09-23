«Гонорары признают общим доходом»: юрист Халимов раскрыл, что может потерять Стас Михайлов при разводе

Суд может признать концертные гонорары певца 57-летнего певца Стаса Михайлова совместным доходом в процессе возможного развода с 53-летней Инной Михайловой. Об этом NEWS.ru заявил юрист Эмиль Халимов.

По его словам, развестись через ЗАГС супруги не смогут, потому что у них есть две несовершеннолетние дочери, поэтому дело будет рассматриваться в суде. Если у Михайловых нет брачного договора, все имущество, нажитое с 2011 года, будет считаться общим и делиться поровну.

«Концертные гонорары и авторские отчисления за 15 лет брака суд будет рассматривать как совместные деньги», — сказал Халимом.

Самым сложным для Михайлова может стать вопрос, связанный с его творчеством: исключительное право на песню принадлежит автору и разделу не подлежит, но доходы от использования интеллектуальной собственности, полученные в браке, относятся к общему имуществу.

Имущество, приобретенное до брака, подарки и наследство остаются личными, уточнил юрист. Дом, купленный до 2011 года, может быть признан совместным, если в браке он был существенно улучшен за счет общих средств.

Халимов добавил, что имущество, приобретенное каждым из супругов в период раздельного проживания после прекращения отношений, суд может признать личной собственностью.

Ранее сообщалось, что жена Стаса Михайлова опровергла слухи о его измене.