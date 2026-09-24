Гурцкая назвал два самых неудачных трансфера нынешнего лета в РПЛ

Агент Гурцкая назвал трансферы Воробьева и Парады самыми провальными в РПЛ

Культура и спорт
Дмитрий Воробьев

Фото: [Дмитрий Воробьев/ФК «Краснодар»]

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» выделил два самых неудачных трансфера летнего межсезонья в РПЛ.

По мнению агента, это переход Дмитрия Воробьева из «Локомотива» в «Краснодар» и Виктора Парады из испанского «Алавеса» в «Спартак». Красно-белые купили защитника за €5 млн, «быки» заплатили за трансфер форварда сборной России €7 млн.

Гурцкая не верит, что Воробьев станет основным нападающим в «Краснодаре». Форвард провел 12 матчей за новый клуб и не отметился голами, что заставляет его нервничать, считает агент.

«Параду зимой надо бесплатно отослать из России. Или как-то его продержат до лета, или они вместе с Кахигао ( спортивный директор «Спартака» — прим.) купят билеты и уедут», — сказал Тимур Гурцкая по поводу защитника красно-белых.

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что российским клубам на трансферном рынке остается «самое плохое из плохого».

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