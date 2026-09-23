Волочкова объяснила, почему не поздравила единственную дочь с днем рождения

50-летняя балерина Анастасия Волочкова призналась, что не может поздравить 21-летнюю дочь Ариадну с днем рождения, потому что не знает, где та живет. Об этом артистка рассказала журналу Super.

Волочкова заявила, что не имеет возможности даже послать цветы единственной дочери. По ее словам, Ариадна не хочет сама идти на контакт с матерью.

«Ну да, не могу поздравить сейчас, мне не отвечают. Искать, требовать к себе любви — это просто не мой путь. Меня вся Россия любит больше, чем собственная дочь, — заявила Анастасия.

Она считает, что напряженность в отношениях с Ариадной возникла из-за влияния родственников: с одной стороны — ее мамы, с другой — отца дочери и его семьи. Балерина утверждает, что отношения в семье утратили искренность и «напитаны фальшью и лицемерием», поэтому она не хочет их выстраивать.

Свой опыт сложных отношений с дочерью Волочкова планирует отразить в спектакле «Зеркало». Он будет посвящен институту семьи, завистливой матери, разводам и тому, как близкие настраивали ее против дочери.

Ариадна — единственный ребенок Волочковой, ее отец — бизнесмен Игорь Вдовин. До 13 лет девочка жила с матерью, а затем переехала к отцу и его новой жене. Последний раз Волочкова виделась с Ариадной 15 июня — в день визита к тяжело больному отцу.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат, стоя в открытом окне.