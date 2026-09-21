Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Дочь 49-летней звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук готовится к замужеству, сообщил интернет-портал «7 Дней.ru». 25-летняя Злата станет женой рок-музыкант, солист группы «Для дур», выступающий под псевдонимом Тема Джесс (настоящее имя — Артем Розанира).

По информации СМИ, Злата вместе с избранником вместе путешествовали и часто проводили время в загородном доме Ковальчук.

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Год назад Злата Ильченко рассказала, что пережила тяжелое расставание, и этот опыт подтолкнул ее к творчеству. Вскоре жизни девушки появился рокер, и она вновь влюбилась. Примерно тогда же Злата решила попробовать себя в музыке и записала несколько треков, в том числе совместную песню «Доброе утро» с рэп-исполнительницей BAELI (настоящее имя — Лиза Корнилова).

Ковальчук воспитала двоих детей. Злата родилась от первого супруга — Анатолия Ильченко. Во втором браке, с бизнесменом Олегом Капустиным, у Анны появился сын Добрыня.

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