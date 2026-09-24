€55 млн неуплаченных налогов: Жерар Депардье попал под расследование во Франции

SHOT: во Франции расследуют дело Жерара Депардье о неуплате €55 млн налогов

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Во Франции расследуют дело о неуплате 77-летним актером Жераром Депардье налогов на сумму €55 млн, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Он избежал уплаты налогов благодаря перерегистрации своего виноградника, передав владения бельгийской структуре.

Речь идет о винодельне Château de Tigné, расположенной в регионе Анжу, которую Депардье купил в 1989 году. Бельгийская компания, основанная актером после переезда, контролирует 98,75% бизнеса.

Французские финансовые прокуроры начали расследование. Они считают, что с 2013 года Депардье формально числился налоговым резидентом Бельгии, хотя реально жил и работал во Франции.

В 2014 году актер перевел доли в девяти французских фирмах на бельгийский холдинг. Стоимость переведенных долей составила €12,3 млн, включая 79-процентную долю в Château de Tigné. К июлю 2026 года бельгийская структура владела 79 из 80 долей винодельни. За счет оптимизации налога на богатство в период с 2015 по 2017 годы удалось сэкономить до €550 тысяч.

В 2013 году Депардье стал гражданином России. После начала спецоперации он живет в Европе, но заявляет о своей русской идентичности и выступает против русофобии.

Ранее продюсер Арно Фрилле сообщил о глубокой депрессии актера Жерара Депардье.

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